Синоптики рассказали москвичам о погоде в майские праздники

Москва, 20 апреля. Москвичей ожидает потепление после Дня Победы, сообщил ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец. При этом в начале мая будет тепло, но не жарко.

Первые майские дни будут не настолько теплыми, чтобы планировать отдых и поездки на шашлыки, отметил синоптик в интервью РИА Новости. Ночью температура будет колебаться от +1 до +6, а днем максимальное значение составит +17 градусов.

Местами ожидаются кратковременные дожди. С четвертого мая столбики термометров начнут плавно повышаться, и температура превысит норму этого периода на один-два градуса. Днем воздух прогреется до +15...+20 градусов. В этом году 1 и 9 мая выпадают на выходные дни, поэтому россияне будут отдыхать 3 и 10 числа.

Ранее москвичам сообщили о небольшом похолодании и осадках в начале недели. В ночь со вторника на среду пройдут сильные дожди, может выпасть до трети ежемесячной нормы. Столица в это время окажется под воздействием южного циклона.