Москвичи смогут сделать прививку от коронавируса еще в трех ТЦ с 21 апреля

Москва, 20 апреля. Жители Москвы смогут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции еще в двух торговых центрах города и в ЦУМе с 21 апреля.

Выездные бригады вакцинации начнут работать в московских торговых центрах «Шангал» и «XL Дмитровка». Также сделать прививку от коронавируса можно будет в ЦУМе. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Практика показывает, что горожане предпочитают делать прививку в торговых центрах. Так, в ГУМе вакцинировались уже свыше 15,5 тыс. человек. В связи с этим для расширения возможностей вакцинации выбираются именно основные точки притяжения, добавила Ракова.

До этого сообщалось, что эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» достигла 97,6%. Реальный уровень защиты может оказаться выше, чем в настоящий момент прогнозируется.