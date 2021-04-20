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Власти Москвы объяснили, как узаконить перепланировку квартиры
pixabay.com
Общество

Власти Москвы объяснили, как узаконить перепланировку квартиры

Москва, 20 апреля. Внесение серьезных изменений в планировку квартиры требует согласования в Мосжилинспекции до начала проведения ремонтных работ.

Перепланировку жилья в Москве ежегодно делают в десятках тысяч квартир. На текущий момент в столице действует специальный порядок согласования, который позволяет обеспечить соблюдение строительных и санитарных норм.

Для получения одобрения на перепланировку жителям Москвы необходимо заранее подать заявление в соответствующее ведомство. Сделать это можно и в электронном виде — такая функция доступна на портале mos.ru, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Адвокат Надежда Ермолаева ранее рассказала, что собственник жилья может сделать со своей квартирой. Так, по российскому законодательству владельцу нельзя использовать жилье не по назначению, превращая его в промышленный объект или гостиницу.

жилье бирюков перепланировка
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