Бывший сотрудник ФСБ Черкалин выступит в суде с последним словом

Москва, 20 апреля. Московский гарнизонный военный суд заслушает последнее слово экс-начальника отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина.

Бывшего сотрудника силовой структуры обвиняют в мошенничестве и получении взятки в размере 850 тыс. долларов. Судебное заседание состоится 20 апреля в 13:00 по московскому времени. Предстоящая процедура является заключительной в процессе, после судья удалится для принятия решения.

Гособвинение на прениях сторон попросило приговорить Черкалина к 11 годам колонии строгого режима, в том числе к штрафу в 34,3 млн рублей. Кроме того, прокурор предложил лишить его воинского звания подполковника, а также запретить ему занимать должности на государственной службе в течение трех лет после отбывания наказания.