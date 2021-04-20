Москва, 20 апреля. Около 5 тыс. вторых вестибюльных дверей снимут в метрополитене Москвы к концу апреля. Более 3,5 тыс. «зимних» проходов уже демонтировано.

Об этом рассказал первый заместитель главы метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов. После повышения температуры воздуха, все вторые двери входов в метрополитен снимают, рассказал он.

«Таким образом увеличивается воздухообмен на станциях, и летом на платформе прохладнее, чем на улице», — пояснил Дощатов.

Также он добавил, что тоннельная вентиляция метрополитена переключается в усиленный режим в летнее время. Таким образом воздух в помещении обновляется до пяти раз в час. По словам начальника инфраструктуры, это произойдет, когда средний температурный показатель будет 18 градусов и продержится в течение недели.

Недавно в Москве прошли рейды по проверке режима ношения гражданами СИЗ в транспорте. Сообщается, что в столице 99% пассажиров метро носят маски.