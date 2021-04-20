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Фонтаны Москвы подготовили к открытию сезона
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов
Россия

Фонтаны Москвы подготовили к открытию сезона

  /   Обновлено: 20 апреля 2021 07:54

Москва, 20 апреля. Столичные фонтаны готовы к открытию летнего сезона. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Специалистами комплекса городского хозяйства завершена масштабная работа по подготовке фонтанов. Все объекты прошли тщательную обработку специальными шампунями после расконсервации. Также были отрегулированы форсунки, отремонтированы чаши и парапеты. Техниками была проведена проверка ламп подсветки. Мэр столицы назвал фонтаны одним из символов Москвы.

«В городе сегодня насчитывается более 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, сухие, плавающие, музыкальные и светодинамические», — сказал Бирюков.

Новый спортивный кластер будет построен на северо-востоке Москвы в рамках проекта «Парк Яуза». Об этом сообщил заместитель мэра города Петр Бирюков.

москва петр бирюков фонтаны
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