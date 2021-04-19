Москва улучшила позиции в глобальном рейтинге умных городов Smart City Index

Москва, 19 апреля. Российская столица по итогам 2020 года поднялась на 16 строчек в рейтинге умных городов Smart City Index, обогнав Париж, Брюссель и Токио, отметил мэр Сергей Собянин.

Он напомнил, что Москва сегодня занимает лидирующие позиции среди умных городов мира. В столице создана цифровая экосистема, благодаря которой горожане могут решить практически любой вопрос в удобное время и с наиболее комфортного для себя устройства.

«В электронном виде на mos.ru доступно более 380 услуг и сервисов. По ключевым вопросам развития Москвы можно высказаться на «Активном гражданине» и «Городе идей»», — говорится в публикации на официальном сайте мэра.

В мае — 25 и 26 числа — в Москве пройдет международный онлайн-форум Smart Cities Moscow, посвященный развитию умных городов. На нем будут рассмотрены кейсы в сфере цифровых сервисов, транспорта, культуры, связи и экологии. К участию приглашены более 50 спикеров, среди которых руководители крупных компаний и международные эксперты.

Российская столица также вошла в топ-30 городов мира с самым чистым воздухом. Его составила швейцарская компания IQAir. По чистоте атмосферы Москва опередила Берлин, Париж и Рим.