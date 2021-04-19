Возглавляемую Соболь компанию могут исключить из ЕГРЮЛ из-за ошибки

Москва, 19 апреля. Юрист организации-иноагента ФБК Любовь Соболь числится руководителем компании «Медиа-Лайв». Сотрудники ФНС сделали в ЕГРЮЛ пометку о недостоверных сведениях о фирме.

Речь идет о Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), сообщает источник ФАН. В ФНС установили, что в базе числится недостоверный юридический адрес возглавляемой Соболь компании. Учредителем организации является начальник юротдела ФБК Вячеслав Гимади. Так называемым юристам необходимо в течение полугода внести корректировку, в противном случае ООО «Медиа-Лайв» будет исключено из ЕГРЮЛ.

Любовь Соболь ранее была признана виновной в незаконном проникновении в чужую квартиру. Юрист ФБК пыталась превратить судебное разбирательство в скандальное шоу, сообщал ФАН.