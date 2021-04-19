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Лжесвидетель по делу Ефремова хочет опираться на биллинг телефона в показаниях
Пресс-служба Мосгорсуда
Происшествия

Лжесвидетель по делу Ефремова хочет опираться на биллинг телефона в показаниях

  /   Обновлено: 19 апреля 2021 18:10

Москва, 19 апреля. Суд выслушает показания «свидетеля» по делу о смертельном ДТП с актером Михаилом Ефремовым, который мог ранее сообщить не соответствующую действительности информацию.

Один из фигурантов дела о смертельном ДТП, которое устроил пьяный артист Михаил Ефремов в Москве, оказался в зале суда на скамье подсудимых. «Свидетеля» обвиняют в том, что он мог дать ложные показания. Фигурант заявлял, что он видел, как вместо актера за руль его автомобиля за несколько часов до аварии садился другой мужчина.

По предварительным данным, обвиняемый будет опираться на биллинг своего телефона, который показал, что он действительно присутствовал в Глазьевском переулке до произошедшего, об этом сообщил источник ФАН в следственных органах.

дтп ефремов слушание
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