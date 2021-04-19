Прокуратура Москвы раскрыла новые способы мошенничества с онлайн-банками

Москва, 19 апреля. Прокуратура столицы заявила, что участились случаи кибермошенничеств и предупредила о новых видах афер с использованием фейковых сайтов банков.

В ведомстве рассказали, что аферисты под видом сотрудников кредитных учреждений звонят жертвам и предлагают открыть вклад под высокий процент. Чтобы человек смог сделать это удаленно, злоумышленники направляют клиенту ссылку на поддельную страницу аутентификации онлайн-банка. Там нужно ввести логин и пароль. После всех манипуляций открывающий вклад клиент банка лишается денег.

По данным прокуратуры, только за первые несколько месяцев этого года зафиксировано 14,7 тыс. преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это на 38% больше, чем за такой же период времени в прошлом году.

Юрист рассказал, могут ли злоумышленники взять кредит с копией чужого паспорта, сообщал ФАН. По его словам, если мошенник действует в сговоре с работником банка, то такое вполне возможно.