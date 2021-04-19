Суд арестовал недвижимость и миллионы рублей экс-губернатора Белозерцева

Москва, 19 апреля. Имущество экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева арестовано по решению суда. Обеспечительная мера наложена на недвижимость, участки и сотни миллионов рублей.

Имущество обвиняемого в коррупции находится в Пензенской и Московской областях, а также в Ялте.

По мнению правоохранителей, бывший руководитель региона брал взятки от бизнесменов. За крупное вознаграждение он не только помогал с получением солидных госконтрактов, но и не допускал проблем с их выполнением и последующей оплатой. Сейчас Белозерцев арестован, сообщал ФАН.