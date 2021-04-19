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Бойцовские псы под присмотром хозяина набросились на москвичку с ребенком
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Происшествия

Бойцовские псы под присмотром хозяина набросились на москвичку с ребенком

Инцидент произошел в жилом комплексе «Саларьево». Хозяин агрессивных питомцев без намордников спустил их с поводка.

Москва, 19 апреля. Инцидент произошел в жилом комплексе «Саларьево». Хозяин агрессивных питомцев без намордников спустил их с поводка.

Почувствовавшие свободу животные обратили внимание на гуляющую с ребенком и маленькой собачкой женщину. Псы бойцовской породы набросились на жертв, спастись удалось только благодаря помощи соседей. Затем нападениям со стороны собак подверглись другие питомцы.

Жители дома пожаловались на мужчину, которому принадлежат животные. По их словам, он постоянно выводит собак на прогулку без поводков и намордников и оставляет их без присмотра.

Ранее ФАН опубликовал подробности гибели ребенка после нападения стаи бродячих псов в Башкирии.

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