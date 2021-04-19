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В Москве начались слушания по делу о злоупотреблении полномочиями сотрудниками ФТС
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Происшествия

В Москве начались слушания по делу о злоупотреблении полномочиями сотрудниками ФТС

Предварительные слушания начались в Дорогомиловском районном суде столицы. Речь идет о подготовке к разбирательству в отношении высокопоставленных сотрудников ФТС.

Москва, 19 апреля. Предварительные слушания начались в Дорогомиловском районном суде столицы. Речь идет о подготовке к разбирательству в отношении высокопоставленных сотрудников ФТС.

Группа таможенников обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. В правоохранительных органах считают, что фигуранты незаконно помогли двум контрабандистам избежать уголовной ответственности. Изъятые у них 25 миллионов рублей были им возвращены.

Следователи также установили, что у руководителя одного из управлений ФТС России есть дорогая недвижимость, золотые слитки, ювелирные изделия, исторически ценные иконы. Подсчеты показали, что стоимость имущества составила 150 миллионов рублей, что значительно больше дохода таможенника за годы службы. Прокуратура через суд добилась того, чтобы ценности перешли в собственность государства.

В Архангельской области двое бывших чиновников стали фигурантами дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Следователи считают, что они нанесли ущерб на 4,5 миллиона рублей, сообщал ФАН.

таможня суд контрабанда
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