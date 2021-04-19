Стала известна причина смерти великого советского хоккеиста Виктора Шувалова

Москва, 19 апреля. Победитель первого чемпионата мира по хоккею Виктор Шувалов ушел на 98-м году жизни.

Легенда отечественного хоккея Виктор Шувалов скончался от последствий коронавируса, сообщил источник ФАН. Дата и время прощания со спортсменом будут объявлены позже.

Известие о смерти Шувалова поступило 19 апреля — информацию подтвердила пресс-служба ЦСКА. Покойный являлся одним из флагманов советского хоккея — на его счету числятся победы в двух мировых и трех европейских первенствах, а также триумф на Олимпиаде в 1956 году, сообщал ФАН.