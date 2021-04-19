Кровля кирпичного гаражного здания обрушилась из-за возгорания на северо-востоке Москвы

Москва, 19 апреля. Пожарные работают над ликвидацией возгорания в одноэтажной постройке. Из помещений выводят людей.

Крупный пожар на улице Вешних Вод привел к тому, что кровля гаражного массива обрушилась. Площадь возгорания оценивается в 150 квадратных метров.

Уточняется, что сильный ветер способствует распространению огня. Также присутствует угроза взрыва из-за газовых баллонов в нескольких гаражах. В настоящее время спасатели проводят эвакуацию из горящего здания, прилегающие к месту ЧП улицы оцеплены, сообщает РИАМО.