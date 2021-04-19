Фигурант по делу Ефремова не признал себя виновным в суде в даче ложных показаний

Москва, 19 апреля. Один из «свидетелей» по уголовному делу против актера Михаила Ефремова оказался на скамье подсудимых. Дело разбирается в Пресненском суде Москвы.

Фигурант обвиняется в даче ложных показаний. В своей речи он подчеркнул, что не считает себя виновным, и обещал высказаться позднее.

Правоохранительные органы возбудили уголовные дела в отношении трех человек. Следствие считает, что якобы очевидцы дали ложные показания, сообщал ФАН. Двое утверждают, что были первыми на месте аварии с участием актера Ефремова. По их словам, на водительском месте машины артиста был некий молодой мужчина, который сразу стал высказывать угрозы.

Третий заявил, что за пару часов до смертельного ДТП видел, что в салон внедорожника актера сел неизвестный гражданин.