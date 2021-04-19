Собянин раскрыл план развития наземного транспорта в Москве

Москва, 19 апреля. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о развитии наземного транспорта в Москве. Сообщение об этом появилось на официальном сайте главы города.

Расписание введут на большинстве маршрутов. Так, автобусы будут отправляться каждые пять, десять и 15 минут в зависимости от типа рейса. Количество сидячих мест увеличится. Пассажиры смогут воспользоваться USB-розетками для зарядки устройств и оплатить проезд банковскими картами, рассказал мэр в своем блоге.

Автобусы будут чаще мыть и дезинфицировать. В них появится система контроля усталости «Антисон» для находящегося за рулем, а сами водители начнут носить форменную одежду. Также продолжается замена старых табло на новые устройства с навигацией, автоматами по продаже билетов, Wi-Fi и USB-разъемами.

Ранее столичный мэр сообщил, что пассажиропоток на Московском центральном кольце (МЦК) достиг рекордных значений. Запуск Большой кольцевой линии (БКЛ) даст больший эффект для транспортной инфраструктуры города, считает Собянин.