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Собянин раскрыл план развития наземного транспорта в Москве
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Общество

Собянин раскрыл план развития наземного транспорта в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о развитии наземного транспорта в Москве. Сообщение об этом появилось на официальном сайте главы города.

Москва, 19 апреля. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о развитии наземного транспорта в Москве. Сообщение об этом появилось на официальном сайте главы города.

Расписание введут на большинстве маршрутов. Так, автобусы будут отправляться каждые пять, десять и 15 минут в зависимости от типа рейса. Количество сидячих мест увеличится. Пассажиры смогут воспользоваться USB-розетками для зарядки устройств и оплатить проезд банковскими картами, рассказал мэр в своем блоге.

Автобусы будут чаще мыть и дезинфицировать. В них появится система контроля усталости «Антисон» для находящегося за рулем, а сами водители начнут носить форменную одежду. Также продолжается замена старых табло на новые устройства с навигацией, автоматами по продаже билетов, Wi-Fi и USB-разъемами.

Ранее столичный мэр сообщил, что пассажиропоток на Московском центральном кольце (МЦК) достиг рекордных значений. Запуск Большой кольцевой линии (БКЛ) даст больший эффект для транспортной инфраструктуры города, считает Собянин.

собянин транспорт развитие
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