Кабмин РФ призвали отменить новые требования к доставке грузов в Москве

Москва, 19 апреля. Новые правила, в частности, ограничивают передвижения грузовиков от 3,5 тонны в пределах МКАД.

С просьбой к правительству обратились Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики, Национальная мясная ассоциация, «Союзмолоко», «Союзнапитков», Рыбный союз, а также другие производители и перевозчики продуктов. Речь идет о постановлении столичной мэрии, обязывающее владельцев грузовиков регистрировать транспорт в Единой региональной навигационно-информационной системе Москвы (РНИС), вводящее фиксированные маршруты, дневные и ночные пропуска, а также требующее оформлять пропуска на грузовики, масса которых превышает 3,5 тонны, пишет «Коммерсантъ».

В обращении к кабмину отмечается, что нововведение грозит увеличить затраты всех участников цепочки поставок, а также цены для потребителей. Более того, контракты могут быть сорваны, из-за чего в Москве сформируется дефицит грузовиков.

Опрос ЦБ предприятий ранее показал, почему российские продукты не имеют большого спроса за границей.