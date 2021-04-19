Сервис «Узнай Москву» сделали более удобным для пользователей

Москва, 19 апреля. Портал «Узнай Москву» модернизировали, чтобы он стал более удобным для пользователей, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Сервис «Узнай Москву» регулярно пополняется новыми данными. Это база знаний и гид по столице, на портале размещено более 3 тыс. описаний. За прошлый год его услугами воспользовались 2,5 млн раз, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Некоторые нововведения внесли по подсказке пользователей, при обновлении учитывали предложения, внесенные горожанами, пояснила Сергунина. Важнейшим улучшением стала модернизация поиска: найти достопримечательность можно по адресу, названию или ближайшей станции метро.

Одним из последних на сайт «Узнай Москву» внесли описание купеческого особняка Зубовых на улице Солженицына. Пользователи портала могут прогуляться по старинному зданию онлайн и посмотреть богатое убранство усадьбы.

Цифровизация затронула и главный документ россиян — москвичи с 1 декабря уже могут получить электронный паспорт. Чем он будет отличаться от привычной бумажной версии, рассказывает портал «Ридус».