Основатель ПИК займется проектом реставрации здания ресторана «Прага» в Москве

Москва, 19 апреля. Девелопером проекта реставрации здания столичного ресторана «Прага» станет компания Wainbridge, совладельцем которой является основатель ГК ПИК Кирилл Писарев.

Сотрудники организации разработают саму концепцию реновации. Также им предстоит проведение самих работ, технический надзор и продажа недвижимости. Контракт уже подписан, рассказал совладелец здания на Арбате, где располагается ресторан «Прага», предприниматель Мирослав Мельник.

«Я знаю Кирилла Писарева больше семи лет, мне нравятся проекты, которые он реализует. Мне, в свою очередь, не хватает девелоперского опыта, поэтому я привлек его», — заявил он в комментарии РБК.

Концепция реставрации здания, располагающегося на Арбате, займет несколько месяцев. Сумма инвестиций в проект составит 1,7 млрд руб. Общая площадь помещения составляет около 10 тыс. кв. м. Там планируют открыть 28 апартаментов, рестораны и магазины.

В 2021 году также хотят завершить реставрационные работы шести павильонов ВДНХ. Затем в них разместят экспозиции, рассказала куратор проекта Юлия Логинова.

Согласно плану властей Москвы, восстановление ожидает и звонницу ХХ века, которая располагается на Бауманской улице. Рабочие также отреставрируют комплекс Симонова мужского монастыря, информирует интернет-издание «Подмосковье сегодня».