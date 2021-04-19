Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
19 апреля 09:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:40
Политика
Как Россия отвечает на атаки США, обсудят в медиацентре «Патриот»
09:39
Общество
Должно ли государство давать деньги НКО, обсудят в медиацентре «Патриот»
09:36
Наука
Планы полетов на Луну и миссию на Марс обсудили на совещании при участии Путина
09:35
Общество
Надувную куртку для защиты пожилых людей от падений создали в Китае. ФАН-ТВ
09:30
Общество
Курорты Кубани ожидают до 16 миллионов туристов в 2021 году
09:30
Происшествия
Девятилетний мальчик в Гане «ожил» по дороге в морг
09:27
Общество
Экспресс-тест для вакцинировавшихся от COVID-19 зарегистрировали в РФ
09:24
Общество
Сервис «Узнай Москву» сделали более удобным для пользователей
09:22
Армия
Учения противоминной группы кораблей НАТО стартовали на Балтике
09:21
Накормим всю страну: Саратовская область быстро обновляет парк сельхозтехники
09:21
Общество
Водителей Петербурга предупредили о дорожных работах на улицах Петроградской стороны
09:19
Общество
Основатель ПИК займется проектом реставрации здания ресторана «Прага» в Москве
09:18
Экономика
Российских пенсионеров могут освободить от налога на вклады
09:17
Происшествия
Пешеход погиб под колесами мотоцикла в Екатеринбурге
09:16
Шоу-бизнес
Дарья Мороз ответила на слухи о романе с Прилучным
09:15
Общество
Жители Москвы смогут передать показания счетчиков через портал mos.ru
09:11
Шоу-бизнес
Ведущий «Маски» Вячеслав Макаров признался, что плачет за кулисами
09:10
Происшествия
Один человек погиб, трое госпитализированы в результате ДТП в Прикамье
09:03
Экономика
Доллар и евро растут на открытии торгов Московской биржи
09:02
Общество
Педиатр Османов рассказал, какие игрушки нельзя покупать детям
Все новости
Основатель ПИК займется проектом реставрации здания ресторана «Прага» в Москве
wikipedia.org  /  NVO / CC BY-SA 4.0
Общество

Основатель ПИК займется проектом реставрации здания ресторана «Прага» в Москве

Девелопером проекта реставрации здания столичного ресторана «Прага» станет компания Wainbridge, совладельцем которой является основатель ГК ПИК Кирилл Писарев.

Москва, 19 апреля. Девелопером проекта реставрации здания столичного ресторана «Прага» станет компания Wainbridge, совладельцем которой является основатель ГК ПИК Кирилл Писарев.

Сотрудники организации разработают саму концепцию реновации. Также им предстоит проведение самих работ, технический надзор и продажа недвижимости. Контракт уже подписан, рассказал совладелец здания на Арбате, где располагается ресторан «Прага», предприниматель Мирослав Мельник.

«Я знаю Кирилла Писарева больше семи лет, мне нравятся проекты, которые он реализует. Мне, в свою очередь, не хватает девелоперского опыта, поэтому я привлек его», — заявил он в комментарии РБК.

Концепция реставрации здания, располагающегося на Арбате, займет несколько месяцев. Сумма инвестиций в проект составит 1,7 млрд руб. Общая площадь помещения составляет около 10 тыс. кв. м. Там планируют открыть 28 апартаментов, рестораны и магазины.

В 2021 году также хотят завершить реставрационные работы шести павильонов ВДНХ. Затем в них разместят экспозиции, рассказала куратор проекта Юлия Логинова.

Согласно плану властей Москвы, восстановление ожидает и звонницу ХХ века, которая располагается на Бауманской улице. Рабочие также отреставрируют комплекс Симонова мужского монастыря, информирует интернет-издание «Подмосковье сегодня».

москва прага ресторан реставрация арбат пик
Комментировать
Самое популярное
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Политика 16 апреля 2021
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Общество 16 апреля 2021
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Новости партнеров
Все новости / Общество / Основатель ПИК займется проектом реставрации здания ресторана «Прага» в Москве
Рейтинг@Mail.ru