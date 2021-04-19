Жители Москвы смогут передать показания счетчиков через портал mos.ru

Москва, 19 апреля. Москвичи могут сообщить показания счетчиков воды и тепла через модернизированный портал mos.ru.

Совсем недавно программисты модернизировали официальный сайт мэра Москвы, добавив в него соответствующие функции. Теперь жители российской столицы не только смогут посмотреть собственную статистику расхода холодной и горячей воды, но еще и сравнить ее со средними показателями по городу.

Для того чтобы горожанин мог проанализировать свой ежесуточный расход воды в квартире, в сервисе появился соответствующий график. Он формируется на основании переданных пользователем показателей и отображает объем потребленной воды за месяц.

«Если показатели превышают средние значения по городу, система отображает советы, которые помогут относиться к воде более осознанно, бережно и экономить на оплате коммунальных услуг», — рассказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Максим Алексашкин.

Не так давно мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, что позволило избежать введения локдауна в России. По его мнению, именно системная работа здравоохранения и сознательность горожан спасла страну от тотального карантина.