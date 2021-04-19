Фасады 11 домов Зеленоградского округа Москвы отремонтируют до конца года

Зеленоград, 19 апреля. Капитальный ремонт фасадов 11 домов сделают до конца 2021 года в Зеленоградском округе Москвы. Основной объем работ проведут с 21 апреля по 20 сентября.

Работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Их проведут при устойчивой положительной температуре. В ремонте будут использовать современные стройматериалы и профессиональное оборудование, сообщается на сайте мэра Москвы.

Продолжительность проведения ремонта будет зависеть от типа дома, площади фасада и сложностей архитектурного декора. О сроках жителей оповещают заранее. В светлое время суток производят шумные работы, убирают придомовую территорию. Весь процесс контролирует Фонд капитального ремонта Москвы.

В ходе ремонта исправят геометрию панелей, заделают межпанельные швы, загрунтуют и покрасят фасад в два слоя. Оголенную арматуру обработают антикоррозийным составом. Дополнительно установят армирующую сетку, фактурную штукатурку и фасадную краску.

Кроме фасадов запланирован капитальный ремонт 55 крыш жилых домов на северо-западе столицы в 2021 году. В ходе работ заменят покрытие, заменят ограждение и отремонтируют систему водостока.