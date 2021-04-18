Блогер ради видео для TikTok спровоцировал массовую драку в московском ТЦ «Афимолл»

Москва, 18 апреля. Посетители столичного торгового центра «Афимолл» рассказали о массовой драке. По их словам, потасовку своей выходкой спровоцировал TikTok-блогер.

В Сеть попали снятые на месте события ролики. Ради съемки нового видео блогер «подогрел» интерес у толпы, а затем начал швырять деньги с третьего этажа ТЦ. Посетители, в основном, молодежь, начали борьбу за заветные купюры. Местная охрана была вынуждена обратиться в правоохранительные органы.

Спровоцированная потасовка очень развеселила блогера. По неподтвержденным данным, ему потом пришлось сбежать с места инцидента.

В Тульской области блогер пошел на преступление ради «лайков». За попытку угона машины он будет сидеть год и восемь месяцев, сообщал ФАН.