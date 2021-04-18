Пенсионер застрелил сожительницу и покончил с собой в Зеленограде

Москва, 18 апреля. Пожилой житель Зеленограда совершил кровавую расправу над своей возлюбленной. После содеянного злоумышленник наложил на себя руки.

По данным полиции, 66-летний мужчина выстрелил из травматического оружия в голову сожительнице. От полученных травм женщина скончалась на месте. После пенсионер сам простился с жизнью.

На место происшествия прибыли следователи, они выясняют детали случившегося. Посмертно мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

ФАН сообщал, что в США правоохранители застрелили юношу, который страдал от аутизма и ряда других нарушений.