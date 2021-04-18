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Масочный режим соблюдают 99% пассажиров московского метро
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков
Общество

Масочный режим соблюдают 99% пассажиров московского метро

Рейды по проверке режима ношения СИЗ в транспорте продолжаются в Москве. В столице 99% пассажиров метро носят маски и 67% не пренебрегают перчатками.

Москва, 18 апреля. Рейды по проверке режима ношения СИЗ в транспорте продолжаются в Москве. В столице 99% пассажиров метро носят маски и 67% не пренебрегают перчатками.

Работники транспортного комплекса ежедневно контролируют соблюдение требований по ношению средств индивидуальной защиты, сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» в Москве Владислав Султанов.

Все больше москвичей стали ответственней относиться к правилам, летом в метро носили маски 82% пассажиров и всего 36% надевали перчатки. Сейчас цифры выросли, отметил Султанов. В начале апреля зафиксировано более 30 тыс. нарушений масочно-перчаточного режима. С начала текущего года количество нарушений составляет 160 тыс.

В России за прошедшие сутки выявлено 8 632 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В Москве за последние 24 часа заболели 2 252 человека, в Московской области зарегистрирован 591 инфицированный, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.

метро маски пандемия
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