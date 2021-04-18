Единая экосистема поддержки добровольчества и благотворительности появилась в Москве

Москва, 18 апреля. Власти российской столицы запустили единую систему поддержки добровольчества и благотворительности, заявил мэр города Сергей Собянин.

Согласно последним данным, в эту систему входят более 3,5 тыс. московских некоммерческих организаций. Правительство российской столицы в прошлом году выделило на благотворительность более одного миллиарда рублей. Волонтерам предоставили новые помещения.

Недавно в Москве реформировали службу занятости. Ее перевели в центры «Мои документы». В связи с этим освободилось несколько десятков помещений. Власти Москвы решили отдать их некоммерческим организациям, занимающимся социальной поддержкой населения.

Столичная администрация всячески поддерживает развитие волонтерства в городе. Например, в конце марта там провели обучение для юных добровольцев. Этот курс рассчитан на москвичей в возрасте от 14 лет и старше, которые хотят стать частью волонтерского сообщества.