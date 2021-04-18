Москвичи разместят в лесопарках столицы около 300 домиков для птиц

Москва, 18 апреля. Московские школьники и волонтеры в рамках акции «Здравствуйте, птицы» от Мосприроды массово создают домики для пернатых.

Планируется, что в этом году в лесопарках столицы появится около 300 новых скворечников. При этом 200 из них уже готовы, а еще 100 волонтерам предстоит развесить, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

«В основном для птиц делают синичники и скворечники. Однако синичники заселяют не только синицы, но и воробьи, горихвостки, мухоловки-пеструшки, поползни и вертишейки. В скворечниках могут поселиться воробьи и птицы-дуплогнездники средних размеров», — сказано в сообщении.

В этом году столичные волонтеры изготовили в два раза больше домиков для пернатых, чем в прошлом. После того как их поместят на деревья, специалисты Мосприроды начнут наблюдение за тем, какие птицы в них поселятся.

Недавно стало известно, что столичные парки и экологические центры проведут для жителей Москвы бесплатные весенние мастер-классы и экскурсии, посвященные природе города и лесным жителям. Мероприятия будут проводить специалисты Мосприроды.