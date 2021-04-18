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Синоптик предупредил москвичей о барической «яме»
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева
Общество

Синоптик предупредил москвичей о барической «яме»

Показания барометров в Москве на будущей неделе понизятся сразу на 20 единиц, жители окажутся в барической «яме», сообщил ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Москва, 18 апреля. Показания барометров в Москве на будущей неделе понизятся сразу на 20 единиц, жители окажутся в барической «яме», сообщил ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, погода в столице после 18 апреля в целом станет несколько хуже. Ожидаются не только резкие колебания атмосферного давления — оно опустится с 752 до 732 мм ртутного столба, что скажется на самочувствии метеозависимых людей, но и порывистый ветер.

Тишковец добавил, что к концу недели ненадолго потеплеет, воздух прогреется от +15 до +20 градусов, однако затем прогнозируется новая волна холода, передает РИА Новости.

Весна в этом году пришла в Москву с запозданием, как и в другие российские регионы. Среднесуточная температура воздуха в городе устойчиво начала держаться выше нуля градусов лишь после 25 марта.

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