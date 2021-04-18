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Синоптики спрогнозировали возвращение осенней погоды в Москву
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло
Общество

Синоптики спрогнозировали возвращение осенней погоды в Москву

Осенняя погода с дождем и мокрым снегом вернется в российскую столицу на следующей неделе, заявил ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Москва, 18 апреля. Осенняя погода с дождем и мокрым снегом вернется в российскую столицу на следующей неделе, заявил ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Уже во вторник в регионе прогнозируются неблагоприятные погодные условия. В среду в Москве выпадет около половины месячной нормы осадков. Всему виной активный балканский циклон, разъяснил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В ночь на вторник столбики термометров могут показать до −5 градусов.

«Из-за этого в некоторых районах вместе с дождем кое-где кратковременно могут быть вкрапления мокрого снега, а днем столбики термометров едва ли будут доставать до отметки плюс десяти, что соответствует климатическим показателям октября», — отметил собеседник РИА Новости.

В это воскресенье в Москве ожидается небольшой дождь. Столбики термометров покажут от 13 до 15 градусов выше нуля. В Подмосковье в этот день будет несколько теплее. Там ожидается 16 градусов выше нуля. Скорость восточного ветра составит от четырех до девяти метров в секунду.

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