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Жители Германии массово едут в Москву за «Спутником V»
Global Look Press  /  Luis Lima Jr
Общество

Жители Германии массово едут в Москву за «Спутником V»

Немцы массово приезжают в Москву, чтобы привиться от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V», стоимость тура составляет 1000 евро.

Москва, 18 апреля. Немцы массово приезжают в Москву, чтобы привиться от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V», стоимость тура составляет 1000 евро.

В пакет услуг включено трехдневное проживание в столице, вакцинация в частной клинике и экскурсия по городу. Предложением уже воспользовались 50 жителей Франкфурта-на-Майне, они приехали в Москву за первой дозой препарата.

«Очень много немцев хотят приехать в Москву за прививкой и совместить с отдыхом и культурной программой», — рассказал организатор тура Ханс Бланк.

В Германии, чтобы получить вакцину, необходимо встать в очередь, привиться можно будет через пять-девять месяцев. Один из участников тура рассказал, что в поиске вариантов вакцинации рассматривал также Сербию, но принял решение приехать в Россию.

Греция ожидает одобрения Европейского агентства лекарственных средств для начала поставок российской вакцины «Спутник V». Власти страны относятся к препарату непредвзято и готовы включить его в список вакцин.

вакцина коронавирус Спутник V
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