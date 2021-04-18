Собянин объяснил москвичам, как должна работать социальная сфера

Москва, 18 апреля. Отношение к людям в социальных учреждениях столицы должно быть доброжелательным и клиентоориентированным, заявил мэр города Сергей Собянин.

Сотрудники московских учреждений должны не только оказывать услуги горожанам, но и помогать им находить решения в сложных жизненных ситуациях. Правительство столицы перешло на искренний сервис, в рамках которого клиенты смогут получать качественные услуги от доброжелательных работников.

Московские социальные учреждения уже начали работу по регулярной обратной связи с людьми. Такой сервис для горожан уже осуществляется в центрах «Мои документы», отметил Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

Новый флагманский центр государственных услуг «Мои документы» появился в Северном административном округе Москвы недалеко от станции МЦК «Балтийская». МФЦ стал шестой подобной организацией в столице.