Небольшой дождь ожидается в Москве

Москва, 18 апреля. Облачная погода и небольшой дождь во второй половине ожидаются в российской столице, заявил ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Днем температура воздуха в Москве составит от 13 до 15 градусов выше нуля. В Подмосковье столбики термометров покажут около 16 градусов. С воскресенья погода в Москве и области начнет ухудшаться, отметил Евгений Тишковец. Приближается похолодание.

«Облачная погода, утром с прояснениями, пока хорошая такая погода. А во второй половине дня пройдёт небольшой дождь», — отметил синоптик в интервью для РИА Новости.

В этот день в Москве прогнозируется восточный ветер со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление останется практически неизменным. Оно составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы, подчеркнул ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

В Москве и области 18 апреля действует желтый режим опасности, заявили в Гидрометцентре России. В связи с неблагоприятными погодными условиями горожанам рекомендуется по возможности пересесть с личного транспорта на общественный, а также не отпускать детей на улицу без присмотра.