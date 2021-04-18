Жительница Подмосковья и двое детей погибли при пожаре в нежилой постройке

Москва, 18 апреля. Пожар в подмосковном Талдоме унес жизни женщины и двоих детей. Предварительно, погибшие были родственниками, их личности устанавливаются.

Прокуратура региона поручила городскому ведомству провести проверку в связи со смертельным происшествием, сообщила представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

Правоохранителям предстоит выяснить причину возгорания и все обстоятельства инцидента. На месте гибели местных жителей работал Талдомский городской прокурор Сергей Дементьев.

По предварительной информации, возгорание произошло в нежилой постройке. Сайт 360tv.ru сообщает, что трупы женщины и детей спасатели обнаружили в бане.