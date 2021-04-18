Движение на Садовнической набережной в Москве ограничат до 15 августа

Москва, 18 апреля. Садовническую набережную и Садовническую улицу в Москве перекроют в связи с работами по благоустройству улично-дорожной сети.

Ограничение будет действовать с 19 апреля по 15 августа, сообщил дептранс столицы в своем Telegram-аккаунте. На участке Садовнической набережной, от улицы Балчуг до Нижней Краснохолмской, перекроют одну полосу, движение по другой полосе сохранится за счет парковочного пространства. Аналогичные ограничения введут на Садовнической улице.

Садовнический проезд будет недоступен для движения транспорта от Садовнической набережной до Садовнической улицы. Также перекроют одну полосу на Комиссариатском переулке, от Садовнической набережной до Садовнической улицы.

Плановый ремонт дорожного полотна в Москве начался с установления стабильно плюсовых температур. Строители приведут столичные дороги в соответствие с нормативами, сообщил заммэра Петр Бирюков.

В Московской области за ремонтом дорог следят сами жители. На портале «Добродел» формируется список дорог, которые требуют ремонта. Путем голосования правительство региона сформирует программу ремонта автомобильных дорог на 2022 год.