Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье в воскресенье

Москва, 18 апреля. Облачная погода с прояснениями и кратковременным дождем ожидаются в Москве в воскресенье, информирует Гидрометцентр РФ.

Температура воздуха в городе составит 13-15 градусов тепла. Она может опуститься в ночь на понедельник до плюс пяти градусов тепла. Ветер восточный, до 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Гидрометцентр РФ на 18 апреля объявили в Москве и Подмосковье желтый уровень опасности.

Температура воздуха в Московской области в воскресенье будет колебаться в пределах 10-15 градусов тепла. При этом в ночь на понедельник может быть похолодание до плюс двух градусов.

Минусовые температуры вернутся в столицу и Подмосковье на следующей неделе. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.