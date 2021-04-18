Жители Подмосковья продолжают участвовать в опросе по ремонту дорог в 2022 году

Москва, 18 апреля. Портал «Добродел» собирает предложения по ремонту автомобильных дорог в Московской области в 2022 году.

В список вошли 62 тысячи дорог. В опросе поучаствовали уже более 41 тысячи жителей области, которые написали около 45 тысяч комментариев. Опрос проводится с 1 апреля по 31 мая, голосование пройдет с 1 июля по 31 августа. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

«В перечень будут включены дороги, которые предложили жители на первом этапе, а также участки, отобранные профильными специалистами», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В программу ремонта на 2022 год войдут дороги, набравшие наибольшее количество голосов. Ремонт будут проводить в рамках президентского проекта «Безопасные и качественные дороги». Чтобы принять участие в голосовании, необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги», выбрать на интерактивной карте «Добродела» муниципальную или региональную дорогу и проголосовать за нее. Можно также прикрепить фотографию.

Ранее начались ремонтные работы на автомобильных дорогах Москвы. Ремонт запланирован на участках Варшавского, Каширского и Щелковского шоссе, Улицы 1905 года, проспекта Академика Сахарова, Новоясеневского и Нахимовского проспектов, а также Голубинской улицы.