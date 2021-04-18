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Власти Москвы отвергли идею со строительством кафе на месте парковок
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Общество

Власти Москвы отвергли идею со строительством кафе на месте парковок

Идею строительства мест для отдыха за чашкой кофе вместо парковок не обсуждают в Центре организации дорожного движения Москвы, заявил замглавы ведомства Александр Евсин.

Москва, 18 апреля. Идею строительства мест для отдыха за чашкой кофе вместо парковок не обсуждают в Центре организации дорожного движения Москвы, заявил замглавы ведомства Александр Евсин.

Каждый год в Москве поднимают тему создания парклетов на местах парковки. Такие пространства представляют собой зону отдыха, которая занимает несколько парковочных мест. Предполагается, что горожане могут отдохнуть и выпить кофе в таком месте. Весной тема парклетов особенно обостряется, сообщил Евсин в своем Facebook.

«Тема с парклетами в различных вариациях обсуждается минимум с 2015 года, каждый раз вызывая ожесточенные споры между любителями пить кофе на парковке и теми, кто хочет парковаться (сюрприз!) на парковке», — отметил он.

Евсин считает, что обустройство парклетов логично там, где наблюдается избыток парковочных мест и недостаток пространства для кофе, но таких мест в Москве не найти. В ЦОДД также задаются вопросом, должны ли будут пользователи парклетов оплачивать занятое место по существующему тарифу. В заключение Евсин добавил, что тема парклетов не обсуждается серьезно в ЦОДД.

Ранее стало известно, что в Москве в 2022 году достроят многоуровневую перехватывающую парковку в составе ТПУ «Ховрино» на севере города.

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