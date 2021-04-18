Три человека пострадали при пожаре в многоэтажном жилом доме в Москве

Москва, 18 апреля. Возгорание произошло в квартире девятиэтажного дома номер 28 на улице Петрозаводской на севере Москвы.

К настоящему времени пожар полностью потушен, пострадало три человека, сообщает МЧС. По данным, в одной из квартир дома загорелись личные вещи и мебель жильцов. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

«В 23.35 пожар ликвидирован. На данный момент известно о двух пострадавших, они переданы медикам», — говорится в сообщении.

После осмотра граждан врачами скорой помощи, стало известно о том, что пострадали три человека, сообщили пресс-службе МЧС по Москве.

Недавно на Ярославском шоссе в Москве загорелся бензовоз около автозаправки. Прибывшие сотрудники МЧС локализовали пожар в 21:25. Открытое горение было ликвидировано в 21:29.