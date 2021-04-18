Пожарные начали тушение горящего склада на западе Москвы

Москва, 18 апреля. Московские спасатели прибыли на тушение пылающего металлического двухуровневого ангара в западной части города.

Огонь локализирован на площади 75 квадратных метров, сообщает источник ФАН. Ранее пожар занимал около 200 «квадратов». Ему присвоена первая степень опасности. Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства и причины инцидента еще предстоит выяснить.

Другой пожар был ликвидирован на автозаправке Ярославского шоссе в Москве. Огнеборцы потушили пылающий бензовоз. Всего было задействовано 18 единиц техники и 62 человека.