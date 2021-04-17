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Пожар на автозаправке на Ярославском шоссе в Москве потушили
mchs.gov.ru  /  Пресс-служба МЧС России
Происшествия

Пожар на автозаправке на Ярославском шоссе в Москве потушили

Пожарные потушили бензовоз, который горел на автозаправке в городском округе Пушкино.

Москва, 17 апреля. Пожарные потушили бензовоз, который горел на автозаправке в городском округе Пушкино.

Региональный главк МЧС информирует, что сообщение о возгорании транспортного средства на 41-м километре Ярославского шоссе поступило в 20:29 субботы. Прибывшие огнеборцы локализовали пожар в 21:25. Открытое горение было ликвидировано в 21:29.

Дальнейшая информация уточняется, сообщает ведомство. Всего в тушении огня были задействованы 18 единиц техники, 62 человека.

Накануне Федеральное агентство новостей опубликовало эксклюзивные кадры с места инцидента. В ролике видны два очага огня.

Ранее в МЧС РФ рассказали о ситуации с возгоранием сухой травы в России. Об этом информировал телеканал RT.

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