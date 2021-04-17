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Спасатели вытащили мужчину из Москвы-реки
MattKat  /  PD
Происшествия

Спасатели вытащили мужчину из Москвы-реки

В российской столице спасли человека, который упал в реку с Крымского моста. Молодому человеку оказали помощь и обогрели.

Москва, 17 апреля. В российской столице спасли человека, который упал в реку с Крымского моста. Молодому человеку оказали помощь и обогрели.

Спасатели получили сигнал, что в Москву-реку с Крымского моста упал 18-летний парень. Он находился в 35 метрах от воды. Как рассказали в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ столицы, сотрудники спасательной службы доставили пострадавшего на поисково-спасательную станцию, оказали первую помощь и обогрели. Его осмотрели медики, после чего юношу госпитализировали.

Похожий инцидент произошел в Коми, сообщал ФАН. Женщина держалась за льдину, пока ожидала помощи. Спасателям удалось вытащить пострадавшую из холодной воды. Как женщина оказалась в реке, она не помнит. Выяснилось, что пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

москва падение в воду спасение пострадавшего
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