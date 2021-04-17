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Крупный пожар охватил несколько деревенских домов в Домодедове
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин
Происшествия

Крупный пожар охватил несколько деревенских домов в Домодедове

Частные дома оказались в огне в деревне Рябцево. О пострадавших и погибших пока информации нет.

Москва, 17 апреля. Частные дома оказались в огне в деревне Рябцево. О пострадавших и погибших пока информации нет.

В борьбе с огнем участвуют местные жители. Они набирают воду из пруда, находящегося рядом с деревней. Также на место происшествия вызвали сотрудников МЧС.

Пока неизвестно, что стало причиной возгорания. По предварительной версии, пожар мог случиться из-за загоревшейся травы. Точную причину происшествия установят специалисты.

В Симферополе в частном доме на улице Ягодной произошел пожар. Площадь возгорания превысила 100 квадратных метров. Пламя едва не перебросилось на соседние дома, сообщал ФАН.

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