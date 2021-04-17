Неизвестные сожгли дотла автомобиль матери следователя по делу Merlion

Москва, 17 апреля. В российской столице неизвестные подожгли автомобиль матери одного из следователей по делу о покушении на убийство экс-гендиректора компании Merlion Вячеслава Симоненко.

Иномарка Toyota сгорела дотла. Она принадлежала матери следователя ГСУ по Москве Алексея Неснова. Пламя перешло и на припаркованный рядом автомобиль. Пока неизвестно, кто стоит за поджогом. Уничтоженные машины изучают правоохранители.

Напомним, в октябре прошлого года в Москве по подозрению в организации убийства задержали троих владельцев ИТ-дистрибутора Merlion и банка «Реалист» — Алексея Абрамова, Владислава Мангутова и Олега Карчева.