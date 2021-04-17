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Магазин полыхает на 70 «квадратах» на юго-западе Москвы
Федеральное агентство новостей
Происшествия

Магазин полыхает на 70 «квадратах» на юго-западе Москвы

  /   Обновлено: 17 апреля 2021 17:58
Возгорание на 70 квадратных метрах произошло в одноэтажном здании магазина на юго-востоке города.

Москва, 17 апреля. Возгорание на 70 квадратных метрах произошло в одноэтажном здании магазина на юго-востоке города.

Сотрудники МЧС приступили к тушению горящего магазина на улице 26-ти Бакинских комиссаров. Информация о пострадавших и погибших в результате ЧП пока не поступала. Спасателям приходится бороться с пожаром, который распространился на площади около 70 квадратных метров.

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. После ликвидации пожара обстоятельства инцидента будут выяснять правоохранители. На основании полученных ими результатов может быть принято решение о начале расследования.

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