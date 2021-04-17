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Евгений Попов: Необходимо запретить изменение статуса особо охраняемых территорий
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Тихонова
Общество

Евгений Попов: Необходимо запретить изменение статуса особо охраняемых территорий

Во время экоакции в районе Кунцево тележурналист Евгений Попов обратил внимание на необходимость более тщательного контроля за особо охраняемыми территориями.

Во время экоакции в районе Кунцево тележурналист Евгений Попов обратил внимание на необходимость более тщательного контроля за особо охраняемыми территориями. В первую очередь речь идет об обязательном характере государственной экологической экспертизы объектов, строительство которых планируется в границах таких мест.

«Особо охраняемые территории, особенно в крупных городах, традиционно являются лакомым куском для недобросовестных застройщиков, — считает Евгений Попов. — Нередко работы по «благоустройству» таких зеленых уголков заканчиваются возведением жилых массивов. Такие антропогенные нагрузки меняют природный ландшафт и крайне болезненно сказываются на состоянии флоры и фауны. При этом мнением жителей зачастую интересуются достаточно формально, и итоги общественных слушаний не всегда отражают реальное положение дел. Именно поэтому нужна обязательная государственная экологическая экспертиза всех объектов, которые хотят возвести в границах природоохранных зон».

Евгений Попов: Необходимо принципиально запретить изменение статуса особо охраняемых территорий
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Тихонова

Что касается ситуации в столице, то здесь журналист предложил принципиально запретить изменение статуса особо охраняемых территорий.

«Необходимо сохранить для жителей природоохранные зоны, — подчеркнул Евгений Попов. — Особенно в столице, где и так не хватает парков и скверов. Планирую организовать сбор подписей под этой инициативой, чтобы обратить внимание властей. Москва — город для людей и для жизни. Поэтому нужно создавать условия для отдыха горожан».

Журналист отметил, что только летом прошлого года в Москве появилось свыше 25 новых природоохранных территорий общей площадью 1773 гектара. И сегодня там проводится множество образовательных и познавательных мероприятий, интересных для детей и взрослых. Однако в ряде районов парки и скверы находятся под угрозой исчезновения под напором урбанизации.

Евгений Попов: Необходимо принципиально запретить изменение статуса особо охраняемых территорий
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Тихонова

Участники экоакции, которые вместе с волонтерским штабом Евгения Попова пришли благоустроить участок лесополосы в районе Кунцево, поддержали предложения тележурналиста.

«Наш город должен быть комфортным для людей, — уверена Елена Цветкова, директор Центра соцподдержки и реабилитации детей-инвалидов «Дом детей» и одна из организаторов экоакции. — Считаю важной инициативу Евгения Попова о сохранении в столице особо охраняемых мест. Жертвовать зелеными зонами и скверами, не говоря уже о территории уникальных природных парков, можно только в крайних случаях, четко придерживаясь рекомендаций экологов. В остальных ситуациях нужно искать другие пути решения задач».

Евгений Попов: Необходимо принципиально запретить изменение статуса особо охраняемых территорий
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Тихонова

москва кунцево экоакция
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