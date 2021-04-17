Курьер потерял посылку с драгоценностями стоимостью около 1 млн рублей

Москва, 17 апреля. Московский сотрудник службы доставки потерял на улице дорогую заказную коробку с золотом и бриллиантами. Посылку отправила директор крупной ювелирной компании.

Основательница собственного бренда украшений Диана Джанелли передала доставщику запечатанный пакет, в котором были различные драгоценности, среди которых золотые браслет и колье. Кроме того, в нем находились несколько колец с бриллиантами.

По словам самого курьера, посылка была при нем, однако по пути он случайно забыл ее на остановке общественного транспорта. По возвращении пакета с ювелирными изделиями уже не было. Ущерб составил более 800 тысяч рублей. Правоохранители начали проверку по факту инцидента.

Житель Домодедова украл со склада ювелирные украшения на сумму более 100 тысяч рублей, сообщало издание РИАМО.