Дело против Моргенштерна за пропаганду наркотиков пока не передано в суд

Москва, 17 апреля. Административное дело, возбужденное по статье КоАП 6.13 против артиста Моргенштерна, пока не передано в суд для рассмотрения.

Как стало известно ФАН, дело возбудили на основании просмотра видеоклипа, в котором якобы есть пропаганда наркотиков. Речь идет о видео на треки «Розовое вино — 2» и Family. В настоящее время Моргенштерн не признан виновным по этому делу. Однако пока неизвестно, когда суд вынесет решение по нему.

Ранее депутат ГД Виталий Милонов негативно оценил творчество артиста. По словам парламентария, он готов подраться с рэпером.