Кафе Моргенштерна приносит прибыль вопреки пандемии

Москва, 17 апреля. Заведение Kaif Provenance, которое находится в центре российской столицы, выручило 34 млн рублей с начала открытия.

Такие данные, как сообщил ФАН источник, есть в бухгалтерском отчете. За полгода кафе принесло прибыль в 2,9 млн рублей, несмотря на то, что ресторан открылся в пандемию коронавируса.

Ранее на рэпера завели дело, его обвинили в пропаганде наркотиков в клипе. При этом сам артист вину не признает. Музыкант намерен добиться того, чтобы его творчество не считали пропагандой запрещенных веществ. Для этого будет проведен ряд экспертиз, на основании которых и будет принято финальное решение.