Мавзолей Ленина в Москве открыли для посетителей после долгого перерыва

Москва, 17 апреля. Мавзолей Ленина начал свою работу в Москве после длительного перерыва из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Федеральная служба охраны также возобновила допуск к некрополю у Кремлевской стены. Посетителей ждут по вторникам, средам, четвергам и субботам.

Уже утром 17 апреля к мавзолею выстроилась целая очередь жителей российской столицы. На входе обязательно измеряют температуру. Кроме того, все посетители должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Мавзолей приостановил свою работу 17 ноября 2020 года из-за пандемии COVID-19. Затем ограничения продлили, чтобы провести в здании профилактику.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом в столице. По его словам, массовая вакцинация, которую Москва начала первой в стране, положит конец распространению инфекции.