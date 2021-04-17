Пожар угрожает барбершопу Тимати в центре Москвы

Москва, 17 апреля. На улице Большая Дмитровка произошел пожар. Очевидцы сообщают, что на здании загорелась обшивка строительных лесов, возведенных вокруг постройки.

Огонь бушует прямо над барбершопом и тату-салоном 13 by Timati. В настоящее время известно, что пожарные быстро прибыли на место происшествия и сейчас стараются препятствовать распространению огня.

На кадрах, попавших в распоряжение ФАН, видно, что огонь медленно распространяется по арке входа в здание. Автор ролика задается вопросом о вероятности более серьезного пожара в салоне российского исполнителя Тимати.